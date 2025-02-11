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В Красноперекопском и Раздольненском районах пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Красноперекопском и Раздольненском районах пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 11.02.2025

На территории Красноперекопского и Раздольненского районов Республики Крым 12 февраля пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Как уточнил Глава Крыма, совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов будет отрабатываться противодействие проникновению диверсионных групп противника в республику.

Помимо прочего, в рамках учений будет проводиться проверка работы средств связи. Прошу жителей Красноперекопского и Раздольненского районов отнестись с пониманием к тому, что с 10:00 до 11:00 в данных муниципальных образованиях будет отключена мобильная связь. Дозвониться до экстренных служб можно будет с помощью проводной связи или по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы 112, – проинформировал Глава республики.

Сергей Аксёнов также обратился к гражданам с просьбой оказывать в ходе учений содействие представителям теробороны.

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Прошу крымчан сохранять спокойствие, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации», – сказал Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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