В Красноперекопском районе задержали мужчину — подозревают в серии пресутплений

Ранее не судимого 41-летнего мужчину — жителя с. Ишунь Красноперекопского района — по подозрению в совершении ряда преступлений задержали оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Красноперекопский».

Полицейские задокументировали два факта сбыта гражданину наркотического средства. Согласно заключению эксперта, изъятое у реализовавшего «проверочную закупку» является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона (соли) и каннабисом (или марихуаной). Также мужчину уличили в совершении кражи подросткового велосипеда. Проходя возле одного из подъездов 5-ти этажного дома, он заметил в окне на лестничной площадке велосипед. Так как транспортное средство было без присмотра и не было пристегнуто специальным замком, злоумышленник свободно укатил велосипед. А через несколько дней после этого злоумышленник мошенническим путем завладел дорогим смартфоном приятеля, который впоследствии продал, как и похищенный велосипед, — озвучили «послужной список» задержанного в пресс-службе МВД России в Крыму.

В ходе задержания подозреваемого при личном досмотре в поясной сумке у него были обнаружены два полимерных пакета с наркотическим средством. По результатам экспертизы стало известно, что изъятые наркотические средства – производное N-метилэфедрона массой 2,05 грамма, что является крупным весом.

Полицейские также установили, что «синтетику» обвиняемый приобрел посредством сети Интернет путем тайниковых операций.

В настоящее время гражданину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенное имущество сотрудниками полиции найдено и возвращено законным владельцам.

Отделением следствия МО МВД России «Красноперекопский» в отношении гражданина возбуждены уголовные дела по признакам сразу пяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228.1 Уголовного Кодекса РФ (незаконный сбыт наркотических средств), п. «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража), ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере.), ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч.2 ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).