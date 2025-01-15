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В Красноперекопском районе местный житель оказался "рабовладельцем"
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Красноперекопском районе местный житель оказался «рабовладельцем»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:48 15.01.2025

В Межмуниципальный отдел МВД России «Красноперекопский» поступило сообщение о том, что в одном из сел района местный житель незаконно удерживает на территории своего домовладения в хозяйственной постройке около десятка граждан, заставляя их работать.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из МО МВД России «Красноперекопский» и УМВД России по г. Керчи по указанному в сообщении адресу проведен осмотр места происшествия и информация нашла свое подтверждение. Оперативниками по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель, который для собственного обогащения незаконно удерживал девять граждан. Передав работодателю все документы для дальнейшего трудоустройства в качестве подсобных рабочих в аграрных хозяйствах граждан отвозили на работу, а после трудового дня по возвращению домой их запирали в бараке. Жертвами становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, без постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако, за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них оказывали психологическое давление, физическое насилие и для предотвращения попыток побега со стороны работников, злоумышленник приставил к ним надзирателей, когда вывозил их для проведения сельхоз работ, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В ходе проведения всех необходимых мероприятий был выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности со стороны задержанного. Один из работников заявил, что в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемый, злоупотребляя доверием заявителя, завладел денежными средствами в сумме 150 000 рублей с его банковской карты.

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Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.

По факту кражи, совершенной дистанционным способом, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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