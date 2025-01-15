В Красноперекопском районе местный житель оказался «рабовладельцем»

В Межмуниципальный отдел МВД России «Красноперекопский» поступило сообщение о том, что в одном из сел района местный житель незаконно удерживает на территории своего домовладения в хозяйственной постройке около десятка граждан, заставляя их работать.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из МО МВД России «Красноперекопский» и УМВД России по г. Керчи по указанному в сообщении адресу проведен осмотр места происшествия и информация нашла свое подтверждение. Оперативниками по подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель, который для собственного обогащения незаконно удерживал девять граждан. Передав работодателю все документы для дальнейшего трудоустройства в качестве подсобных рабочих в аграрных хозяйствах граждан отвозили на работу, а после трудового дня по возвращению домой их запирали в бараке. Жертвами становились преимущественно граждане, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, без постоянного места жительства. Им обещали достойные условия проживания и заработную плату. Однако, за тяжелую работу пострадавшие денег не получали, на них оказывали психологическое давление, физическое насилие и для предотвращения попыток побега со стороны работников, злоумышленник приставил к ним надзирателей, когда вывозил их для проведения сельхоз работ, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
В ходе проведения всех необходимых мероприятий был выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности со стороны задержанного. Один из работников заявил, что в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемый, злоупотребляя доверием заявителя, завладел денежными средствами в сумме 150 000 рублей с его банковской карты.
Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.
По факту кражи, совершенной дистанционным способом, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: МВД России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: МВД России в Крыму