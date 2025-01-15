В Красноперекопском районе местный житель оказался «рабовладельцем»

В ходе проведения всех необходимых мероприятий был выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности со стороны задержанного. Один из работников заявил, что в период с декабря 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемый, злоупотребляя доверием заявителя, завладел денежными средствами в сумме 150 000 рублей с его банковской карты.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы.

По факту кражи, совершенной дистанционным способом, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым