В Красноперекопском районе РК представили итоги реализации национальных проектов

В состав Красноперекопского района входят 38 населённых пунктов, активно реализуются мероприятия 5 национальных проектов.
Выполняются задачи по благоустройству в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». С 2019 года благоустроено 6 общественных территорий и детских игровых площадок. Так, в 2021-2022 гг. в п. Ишунь проведены работы по благоустройству парковой зоны. На территории появились детские площадки и спортивные комплексы, удобные скамейки, фонари и камеры видеонаблюдения. Обустроили и скейт-площадку. А в самом сердце парка появились 10 бюстов героев Советского Союза, таким образом увековечили память ветеранов обороны Севастополя, выдающихся лётчиков, командиров армии и маршалов Великой Отечественной войны. Монументы установили для возрождения патриотического духа и воспитания достойного подрастающего поколения. В 2022-2024 также выполнено благоустройство парка и сквера в селе Вишневка, парковой зоны отдыха в селе Новопавловка и создано 2 универсальных игровых поля в с. Новониколаевка и селе Новорыбацкое Красноперекопского района.
Возможность передвижения жителей и гостей Крыма по качественным и безопасным транспортным дорогам является приоритетным направлением региона. Возросшая в последнее время интенсивность движения автотранспорта и увеличение общей массы перевозимых грузов ведёт к ускоренному износу автодорог и ограничению срока их службы. Обновление дорог — это комфорт, безопасность и удобство для автомобилистов. В нормативное состояние в Красноперекопском районе приведено 5 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 52,7 км и проведён ремонт 5 искусственных дорожных сооружений протяжённостью 212 пог м.
В 2023 году выполнены работы по обустройству участка автомобильной дороги регионального значения Таврида — Джанкой – Красноперекопск. Данный участок региональной дороги является одним из самых востребованных направлений от Джанкоя до Красноперекопска общей протяженностью более 30 км. и имеет исключительно важное значение для местных жителей. Проведены работы по фрезерованию, устройству асфальтобетонного покрытия, отремонтированы тротуары, обустроены обочины. Кроме того, подрядной организацией выполнены работы по нанесению разметки, установке сигнальных столбиков и дорожных знаков. Ранее тут уже были завершены работы по ремонту ещё 2-х участков автодороги.
Для укрепления здоровья жителей в городе активно реализуется нацпроект «Здравоохранение». Для формирования благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи выполнена поставка 5 единиц автомобильного транспорта и 5 ед. медицинского оборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения. Поставлен офтальмоскоп бинокулярный, система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур, назофаринголарингоскоп оптоволоконный, дефибриллятор и периметр внешний автоматический.
Качество и результат тренировочного процесса и спортивной подготовки юных спортсменов во многом зависит от их обеспеченности необходимым инвентарем и оборудованием. Теперь всё больше спортивных объектов украшают сёла Красноперекопского района. По нацпроекту «Демография» поставлен комплект спортивного оборудования в виде малых спортивные форм и футбольных полей, а также благоустроили 6 спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО. Площадки оснащены различными тренажерами, на которых смогут заниматься не только подрастающее поколение, но и их родители. Ежегодно проводится поставка и другого различного спортивного оборудования для учреждений спорта.
Национальный проект «Образование» предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. За годы реализации нацпроекта в общеобразовательных организациях Красноперекопского района открыты 10 структурных подразделений Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. Данные центры способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой и 3D-моделированием.
Также обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 5-х школах района. На обновленных спортивных пространствах ребята могут заниматься одновременно разными видами спорта, проводить спортивные эстафеты, пробежки и разминки на уроках физкультуры. На территории школ появились новые футбольные поля с воротами и защитной оградительной сеткой. В секторе для баскетбола размещены новые металлические стойки со щитом и кольцом, оборудована зона для игры в волейбол.
источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)
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