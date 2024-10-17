В Красноперекопском районе РК представили итоги реализации национальных проектов

В 2023 году выполнены работы по обустройству участка автомобильной дороги регионального значения Таврида — Джанкой – Красноперекопск. Данный участок региональной дороги является одним из самых востребованных направлений от Джанкоя до Красноперекопска общей протяженностью более 30 км. и имеет исключительно важное значение для местных жителей. Проведены работы по фрезерованию, устройству асфальтобетонного покрытия, отремонтированы тротуары, обустроены обочины. Кроме того, подрядной организацией выполнены работы по нанесению разметки, установке сигнальных столбиков и дорожных знаков. Ранее тут уже были завершены работы по ремонту ещё 2-х участков автодороги.

Для укрепления здоровья жителей в городе активно реализуется нацпроект «Здравоохранение». Для формирования благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи выполнена поставка 5 единиц автомобильного транспорта и 5 ед. медицинского оборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения. Поставлен офтальмоскоп бинокулярный, система для ЛОР осмотра/терапевтических процедур, назофаринголарингоскоп оптоволоконный, дефибриллятор и периметр внешний автоматический.

Качество и результат тренировочного процесса и спортивной подготовки юных спортсменов во многом зависит от их обеспеченности необходимым инвентарем и оборудованием. Теперь всё больше спортивных объектов украшают сёла Красноперекопского района. По нацпроекту «Демография» поставлен комплект спортивного оборудования в виде малых спортивные форм и футбольных полей, а также благоустроили 6 спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО. Площадки оснащены различными тренажерами, на которых смогут заниматься не только подрастающее поколение, но и их родители. Ежегодно проводится поставка и другого различного спортивного оборудования для учреждений спорта.

Национальный проект «Образование» предполагает оснащение школ современными средствами обучения и воспитания. За годы реализации нацпроекта в общеобразовательных организациях Красноперекопского района открыты 10 структурных подразделений Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. Данные центры способствуют повышению качества образования в школах, расширяют возможности обучающихся в освоении учебных предметов, знакомят детей с программированием, робототехникой и 3D-моделированием.

Также обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в 5-х школах района. На обновленных спортивных пространствах ребята могут заниматься одновременно разными видами спорта, проводить спортивные эстафеты, пробежки и разминки на уроках физкультуры. На территории школ появились новые футбольные поля с воротами и защитной оградительной сеткой. В секторе для баскетбола размещены новые металлические стойки со щитом и кольцом, оборудована зона для игры в волейбол.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)