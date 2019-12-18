Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Кремле назвали главное событие уходящего 2019 года

crimeapress_news

В Кремле назвали главное событие уходящего 2019 года

В Кремле назвали главное событие уходящего 2019 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:25 18.12.2019

В Кремле считают начало железнодорожного сообщения через Крымский мост одним из главных событий уходящего года. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Наверное, что-то, что касается нас. Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, главными в 2019 году должны стать темы, связанные с развитием страны или с ее процессами, а также международные события.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года.

«Известия» напоминают: ранее аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы — лидеры 2019 года. В центре внимания россиян среди событий были выборы на Украине, на втором месте — пожар в соборе Парижской Богоматери. В десятке запросов-лидеров среди событий отметились концерты Билли Айлиш в России и запуск Московских центральных диаметров.

В Кремле назвали главное событие уходящего 2019 года

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.