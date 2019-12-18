В Кремле назвали главное событие уходящего 2019 года

В Кремле считают начало железнодорожного сообщения через Крымский мост одним из главных событий уходящего года. Об этом 18 декабря сообщил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Наверное, что-то, что касается нас. Я бы сказал, что главное еще произойдет. Очень важно — это и Крымский мост, это то, что начнет функционировать железнодорожное сообщение через Крымский мост, — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, главными в 2019 году должны стать темы, связанные с развитием страны или с ее процессами, а также международные события.

Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга отправятся в Крым 23 и 24 декабря 2019 года.