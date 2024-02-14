В Кремле не стали комментировать данные об ударе ВСУ по БДК «Цезарь Куников» в Черном море

Минобороны РФ молчит.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о якобы нанесенном ВСУ ударе по большому десантному кораблю (БДК) «Цезарь Куников» в Черном море.

Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива министерства обороны, — сказал Песков.

Он предложил журналистам ориентироваться на заявления своих военных коллег.

Я по этому поводу ничего сказать не могу, — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее об ударе по БДК сообщили украинские СМИ, ряд Telegram-каналов. Но… Подчеркнем: официально информация об ударе по кораблю не подтверждена.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» (проекта 775) был построен в Польше, спущен на воду в 1986 году. Вошёл в состав 197-й бригады десантных кораблей в 1989 году… Последнее сообщение о корабле на сайте Минобороны РФ датируется 15 июня 2023 года — тогда экипажи больших десантных кораблей «Ямал», «Цезарь Куников» и «Орск» приняли участие в зачётном тактическом учении соединения десантных кораблей в морских полигонах в акватории Черного моря.

Надеемся на то, что «ничего такого» не было, на распространение официальной и достоверной информации от Минобороны РФ и на то, что если удар и был нанесен, БДК «Цезарь Куников» останется в строю. Надеемся и на то, что все живы.

PS. Есть все-таки что-то в исторической магии цифр и дат. Герой СССР Цезарь Куников умер от ран именно 14 февраля (1943 года).