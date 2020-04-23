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В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима «самоизоляции»

В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима «самоизоляции»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:03 23.04.2020

Все сложно…

Ситуация с распространением коронавируса в России продолжает оставаться напряженной. Даты принятия решения о выходе из режима самоизоляции нет, заявили в Кремле. В частности, на вопрос о том, вышла ли Россия на плато по заболеваемости, пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков предложил журналистам самим посмотреть на цифры и заметил, что ситуация остается напряженной.

Достаточно просто цифры посмотреть за позавчера, за вчера, в ретроспективе — за неделю, — сказал представитель Кремля. — Видно, что ситуация продолжает оставаться достаточно напряженной.

На вопрос о том, есть ли план выхода из режима «самоизоляции», рассматривается ли конкретная дата как критическая, до которой надо принять решение, Песков ответил, что такой даты нет.

Есть конкретно взятый период времени с определенной эпидемиологической ситуацией, — пояснил он.

Напомним, наиболее оптимистичные прогнозы по выходу на пик эпидемии COVID-19 в стране – середина мая.

По материалам ТАСС и «Российской газеты».

В Кремле ответили на вопрос о дате окончания режима «самоизоляции»

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