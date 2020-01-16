В Крещение пассажирский транспорт в Севастополе будет работать в спецрежиме

Весь пассажирский транспорт города Севастополя (в том числе морской) 19 января — в христианский праздник Крещения — будет работать в усиленном режиме.
Добраться до Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» без пересадок можно автобусным маршрутом № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» (через пл. Нахимова), — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
В воскресенье будет обеспечено дежурство ответственных сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:
- 54-11-88 – отдел организации пассажирских перевозок;
- 54-11-56 – сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок;
- +7 (978) 300-00-09 – мобильное приложение Viber, Whatsapp (для приема текстовых сообщений, а также фото- и видеоматериалов).