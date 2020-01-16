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В Крещение пассажирский транспорт в Севастополе будет работать в спецрежиме
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Крещение пассажирский транспорт в Севастополе будет работать в спецрежиме

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:06 16.01.2020

Весь пассажирский транспорт города Севастополя (в том числе морской) 19 января — в христианский праздник Крещения —  будет работать в усиленном режиме.

Добраться до Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» без пересадок можно автобусным маршрутом № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» (через пл. Нахимова), — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В воскресенье будет обеспечено дежурство ответственных сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

  • 54-11-88 – отдел организации пассажирских перевозок;
  • 54-11-56 – сектор контроля за осуществлением пассажирских перевозок;
  • +7 (978) 300-00-09 – мобильное приложение Viber, Whatsapp (для приема текстовых сообщений, а также фото- и видеоматериалов).

В Крещение пассажирский транспорт в Севастополе будет работать в спецрежиме

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