В Крещение пассажирский транспорт в Севастополе будет работать в спецрежиме

Весь пассажирский транспорт города Севастополя (в том числе морской) 19 января — в христианский праздник Крещения — будет работать в усиленном режиме.

Добраться до Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» без пересадок можно автобусным маршрутом № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» (через пл. Нахимова), — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В воскресенье будет обеспечено дежурство ответственных сотрудников Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: