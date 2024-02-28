В Крондштате на выставке представили Херсонес Таврический

27 февраля в Музее военно-морской славы в Кронштадте в рамках проекта комплексного развития территории «Остров фортов» открылась выставка «Россия – страна морей и океанов». Она демонстрирует многогранность морского достояния России: ее природных ресурсов, историко-культурного наследия, флота и инфраструктуры. Одним из ключевых объектов в первый день показа стал стенд, посвященный Херсонесу Таврическому ‒ музею-заповеднику и древнему городу, расположенному на побережье Черного моря.

Посетители выставки «Россия – страна морей и океанов» смогут увидеть самые разные аспекты морской деятельности нашей Родины. Также они познакомятся с наиболее узнаваемыми достопримечательностями города двух тысячелетий, среди которых Базилика 1935 года и Туманный колокол.

Базилика 1935 года была построена в VI веке н. э. на месте более раннего храма и получила свое современное название по дате археологического открытия. Памятник является настоящей визитной карточкой музея-заповедника и изображен на банкноте номиналом 200 рублей. Туманный колокол – еще один символ Херсонеса и Севастополя с интересной историей и судьбой. Он был отлит в Таганроге из пушек военного судна, полученных в качестве трофея после русско-турецкой войны 1768‒1774 годов. После Крымской войны колокол был вывезен и размещен на башне собора Нотр-Дам в Париже. Свое современное название он получил в связи с тем, что по возвращении на Родину в 1913 году его использовали как маяк, оповещающий морские суда о приближении к береговым скалам в туманную погоду.

Площадь выставки «Россия – страна морей и океанов» – почти 2600 кв. м. На ней представлена информация о более чем 90 объектах. Они ярко иллюстрируют развитие морской инфраструктуры и флота, показывают процесс освоения природных ресурсов и сохранения морского культурного наследия. Ознакомиться с выставкой можно по адресу: Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 14. Ее работа продлится до конца мая, вход свободный.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»