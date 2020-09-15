В Крым доставлены 30 новых автобусов, на очереди еще 190. Автопарк Республики меняется

«Крымтроллейбус» получил 30 новых автобусов марки «КАвЗ». Всего, согласно заключенным договорам, предприятие получит 220 газомоторных и дизельных автобусов для городского, пригородного и междугородного сообщения. Из них 70 автобусов большого класса и 150 автобусов среднего класса.

Транспорт направят в 8 муниципальных образований – Керчь, Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Бахчисарай, Кировский, Красногвардейский, Ленинский районы, — сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».

Отметим, что в Крыму с 2016 до конца 2020 года планируется обновить не менее чем 1315 единиц техники, что составит 57% всего автопарка.

Автобусы «КАвЗ» ориентированы на перевозки пассажиров по городской местности и адаптированы к нуждам маломобильных групп населения. Они оснащены системами кондиционирования, видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС. Куда отправят новые автобусы в первую очередь?

Предварительно муниципалитеты объявят конкурсы среди перевозчиков. Красногвардейский, Кировский районы и Красноперекопск получат транспорт в первую очередь. Феодосии предварительно было поручено решить проблему с заправочной станцией, которая обеспечит топливом новые автобусы, — уточнили в минтрансе Республики.

Закупка новых транспортных средств в текущем году осуществится в рамках реализации соглашения между правительствами Москвы и Крыма.