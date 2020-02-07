В Крым едет футбольная сборная ДНР

Традиции донецкого футбола хорошо известны на постсоветском пространстве. К тому же современные команды Донбасса и Крыма вынуждены «вариться в собственном соку». Уже этих двух тезисов хватит обосновать необходимость такого «международного» матча. К тому же футбольная сборная ДНР впервые в своей истории сыграет на полуостров. В четверг, 13 февраля, на базе спорткомплекса «Скиф» в Новопавловке Бахчисарайского района дончане проведут товарищеский матч с бахчисарайским «Кызылташем» (начало – в 12:00). Об этом сообщает официальный сайт Футбольного союза ДНР .

Официальная делегация во главе с президентом Футбольного союза ДНР Павлом Давыденко выезжает в Крым 11 февраля.

Главный тренер сборной ДНР Игорь Король и его ассистент Валентин Авдеев пригласили на крымский матч следующих футболистов.

Вратари: Владислав Бороздин («Химик», Горловка), Максим Данченко («Шахтер Донбасса», Донецк).

Защитники: Артем Евланов, Константин Золотарь, Станислав Гарненко, Сергей Нечепуренко (все – «Победа», Донецк), Егор Кремнев, Виталий Янко (оба – «Гвардеец», Донецк)

Полузащитники: Сергей Саранча, Савелий Томазов, Руслан Марцинюк, Арген Эсенгелдиев, Игорь Нехаев (все – «Гвардеец», Донецк), Денис Никулин, Артем Бессалов (оба – «Победа», Донецк), Ярослав Махно («Шахтер Донбасса», Донецк), Платон Свиридов («Химик», Горловка).

Нападающие: Владислав Фролов («Металлург», Макеевка), Данила Ламбринов («Шахтер Донбасса», Донецк).

Отметим, что в чемпионате ДНР выступают десять команд. На сегодняшний день действующим чемпионом и обладателем Кубка республики является донецкий «Гвардеец».