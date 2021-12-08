В Крым и Севастополь направят один… триллион рублей инвестиций

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин утвердил дорожную карту по привлечению 1 трлн. рублей инвестиций в развитие Республики Крым и Севастополя. Как сообщает сайт Правительства, план мероприятий рассчитан до 2025 года.

План мероприятий направлен на выполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по привлечению дополнительных инвестиций в основной капитал Республики Крым и Севастополя в период с 2021 по 2025 год, — говорится в сообщении.

По словам Хуснуллина, которые приводятся на сайте Кабмина, инвестиции в размере не менее 1 трлн. рублей удастся привлечь в регион только при условии создания привлекательных условий для бизнеса.

Дорожная карта предусматривает поддержку туристической отрасли, в том числе увеличение номерного фонда гостиниц и санаториев за счет реновации на территории полуострова.

Для дальнейшего развития жилищного строительства в Республике Крым и Севастополе планом намечен переход на цифровизацию отрасли, что значительно ускорит строительный цикл. Также дорожная карта предполагает разработку отдельного механизма финансирования жилищного строительства на полуострове и создание банка земельных участков для их эффективного вовлечения в оборот, — отметили в Кабмине.

Дорожная карта предусматривает применение в Крыму механизма Комплексного развития территорий (аналога московской реновации жилья) и совершенствование механизмов функционирования свободной экономической зоны. Предусмотрено увеличение номерного фонда гостиниц и санаториев за счет реновации старых и строительства новых объектов.

Планируется, что особое внимание будет уделено программе льготного кредитования для развития сельских территорий. В этих сферах поддержка будет оказана при строительстве жилых зданий, дорог, создании инженерной инфраструктуры.