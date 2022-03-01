В Крым и Севастополь прибыли уже сотни беженцев из ДНР и ЛНР

По информации Совмина РК, более 500 человек из ДНР и ЛНР, прибывших в Крым, уже обратились в органы соцзащиты за оказанием материальной помощи. Среди них большая часть – дети до 18 лет, а также возрастная категория от 18 до 60 лет, которые нуждаются в трудоустройстве.

Сегодня обратилось несколько человек в Алуште, Ялте, Феодосии, Керчи за получением услуг образования для своих детей. Школы получили указание сразу же этих детей принимать в школу либо организовывать для них дистанционное обучение при желании родителя. При этом, школьные программы практически идентичны. Для детей, которые в 9 или 11 классе, разрабатывается программа, чтобы они могли пройти определенную аттестацию и при желании окончить школу в Крыму, – рассказала вице-премьер Крыма Елена Романовская.

Как уточнили в региональном «Красном Кресте», за последние сутки в Крым прибыло коло 150 эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.

В Севастополь к полудню 28 февраля на автобусе прибыли 387 беженцев из ЛНР и ДНР, среди них около сотни детей. Вопрос их дальнейшего устройства в школы и детские сады решается с департаментом образования и науки — там подбирают свободные места в учебных заведениях по месту проживания беженцев.

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