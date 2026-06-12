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В Крым идет шторм с градом!

В Крым идет шторм с градом!

Опубликовал: news-parser в Погода в Крыму 12:01 12.06.2026

Сильные грозовые ливни с градом ожидаются в Крыму 12 июня во второй половине дня и в течение суток 13 июня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму.

При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных мероприятий, переждать непогоду дома. Водителям в этот период не следует превышать скоростной режим, а лучше строго соблюдать правила дорожного движения.

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Также необходимо уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций. А вот разводить открытый огонь в ветреную погоду и выбрасывать непотушенные сигареты – не надо, напомнили в МЧС.

источник: РИА Новости Крым

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