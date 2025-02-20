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В Крым идет затяжная снежная буря с ветром
фото: © РИА Новости Крым. Дмитрий Макеев

В Крым идет затяжная снежная буря с ветром

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 15:21 20.02.2025

В Крыму в ближайшие три дня ожидается снег и усиление ветра до 20 м/с, с порывами до 25 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 21, 22 и 23 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 21 февраля снег, местами сильный, гололедица. 22 и 23 февраля в восточных районах Крыма порывы до 25 м/с, — говорится в сообщении.

В связи с этим спасатели предупреждают о риске возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Возможно затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

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Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, на набережные и берегоукрепительные сооружения.

источник: РИА Новости Крым 

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