Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крым идёт потепление
Новости Республики
В Крым идёт потепление
автор фото: Via (pxhere.com)

В Крым идёт потепление

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:12 25.02.2025

Потепление приходит на полуостров после почти месяца снегопадов и морозов, плюсовая температура установится днем в Республике Крым в течение ближайшей недели, сообщила ТАСС начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Температура будет постепенно расти. В основном минусовые температуры будут сохраняться в ночное время, дневные температуры ожидаются положительные. Сейчас начинается весеннее выхолаживание: на этой неделе у нас будет антициклональный характер погоды — значит, что ночью не будет облаков, — сказала она.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе снегопад пока не ожидается, характер погоды устойчивый. По данным с сайта Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со вторника по пятницу температура днем будет составлять от 1 до 8 градусов тепла, ночью — 4 — 9 градусов мороза.

Узнайте больше:  Санкции против Крыма за 11 лет привели его к самодостаточности - Владимир Константинов

Зима пришла на территорию Крымского полуострова 2 февраля. Температура понизилась до минусовой, а к концу недели пошел сильный снег. Штормовые предупреждения были объявлены на полуострове несколько раз, погодные условия провоцировали аварии на электросетях, гололед.

источник: ТАСС 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x