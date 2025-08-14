Прямо сейчас:
В Крым из плена вернулись 59 военнослужащих
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крым из плена вернулись 59 военнослужащих

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:36 14.08.2025

Глава Республики Крым заявил о том, что сегодня в рамках обмена военнопленными 84 на 84 с подконтрольной киевскому режиму территории в Крым возвращаются 59 военнослужащих. Как сообщил Сергей Аксёнов, очередная процедура обмена военнопленными стала возможной благодаря системной работе Министерства обороны РФ и Федеральной службы безопасности РФ, которая ведется по личному поручению Президента Владимира Путина.

Крымчане возвращаются домой! Для самих бойцов и членов их семей, для всех нас это важное событие и большая радость, – подчеркнул Глава республики.

СПРАВКА. По данным Министерства обороны Российской Федерации, все вернувшиеся военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях. В настоящее время бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Посреднические усилия гуманитарного характера для возвращения воинов из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

