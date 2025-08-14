В Крым из плена вернулись 59 военнослужащих

Крымчане возвращаются домой! Для самих бойцов и членов их семей, для всех нас это важное событие и большая радость, – подчеркнул Глава республики.

СПРАВКА. По данным Министерства обороны Российской Федерации, все вернувшиеся военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях. В настоящее время бойцы находятся на территории Республики Беларусь. Посреднические усилия гуманитарного характера для возвращения воинов из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым