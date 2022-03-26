В Крым из Украины уже прибыли более 24 тысяч беженцев

По состоянию на 08.00 26 марта 2022 года на территории Республики развёрнуто для беженцев 10 пунктов временного размещения. В них находятся порядка 418 человек, из которых 134 – дети.

Так, в Джанкое на данный момент находится 126 человек, из них 28 дети, в Алуште — 42 человека (17 дети), в Красноперекопске – 10 человек, в Евпатории – 50 человек (18 дети), в 2-х ПВР Ялты – 86 человек (33 дети). в Симферополе – 7 человек (3 дети), в Керчи – 97 человек (35 дети), — сообщили в пресс-службе Мининформа РК.

Напомним, всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев. Общая вместимость составит больше 2 тысяч человек. Тем временем, пункт пропуска «Джанкой» работает в усиленном режиме. Пункты пропуска «Перекоп» и «Армянск» работают в штатном режиме. Автотранспорт движется без задержек.

Источник: Мининформ РК