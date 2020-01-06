В Крым летом? Самые недорогие курортные посёлки для отдыха на море в 2020 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные недорогие курортные поселки для отдыха на море летом наступившего 2020 года.

В Республике Крым поселки Мисхор, входящий в состав Большой Ялты, Черноморское Тарханкутском полуострове, Николаевка в Симферопольском районе, Морское, входящий в городской округ Судак, Оленевка и Межводное в Черноморском районе, Песчаное в Бахчисарайском районе, а также в Краснодарском крае поселки Дивноморское, входящий в город-курорт Геленджик, Джубга и Новомихайловский в Туапсинском районе составили десятку популярных недорогих поселков для отдыха летом-2020, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Туристы бронируют отдых в недорогих поселках этим летом на период от 8 до 18 ночей и планируют потратить на проживание от 800 до 3,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Новомихайловском (800 рублей), дороже – в Морском (3,9 тысячи рублей). Больше двух недель туристы планируют отдыхать в селе Межводное.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять недорогих поселков, популярных для отдыха на море летом-2020:

