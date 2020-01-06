Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крым летом? Самые недорогие курортные посёлки для отдыха на море в 2020 году

crimeapress_news

В Крым летом? Самые недорогие курортные посёлки для отдыха на море в 2020 году
иллюстрация: pxhere.com

В Крым летом? Самые недорогие курортные посёлки для отдыха на море в 2020 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:57 06.01.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные недорогие курортные поселки для отдыха на море летом наступившего 2020 года.

В Республике Крым поселки Мисхор, входящий в состав Большой Ялты, Черноморское Тарханкутском полуострове, Николаевка в Симферопольском районе, Морское, входящий в городской округ Судак, Оленевка и Межводное в Черноморском районе, Песчаное в Бахчисарайском районе, а также в Краснодарском крае поселки Дивноморское, входящий в город-курорт Геленджик, Джубга и Новомихайловский в Туапсинском районе составили десятку популярных недорогих поселков для отдыха летом-2020, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Туристы бронируют отдых в недорогих поселках этим летом на период от 8 до 18 ночей и планируют потратить на проживание от 800 до 3,9 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Новомихайловском (800 рублей), дороже – в Морском (3,9 тысячи рублей). Больше двух недель туристы планируют отдыхать в селе Межводное.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять недорогих поселков, популярных для отдыха на море летом-2020:

  1. Мисхор – 3535,5 рублей / 12,5 ночи
  2. Черноморское – 2557,8 рублей / 11,8 ночи
  3. Николаевка – 1721,6 рублей / 16 ночей
  4. Морское – 3868,9 рублей / 10 ночей
  5. Оленевка – 1989,4 рублей / 12,8 ночи
  6. Дивноморское – 3583,3 рублей / 9 ночей
  7. Межводное – 1050,3 рублей / 18 ночей
  8. Песчаное – 2635,3 рублей / 8,5 ночи
  9. Джубга – 1400 рублей / 8 ночей
  10. Новомихайловский – 800 рублей / 9 ночей

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

В Крым летом? Самые недорогие курортные посёлки для отдыха на море в 2020 году

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.