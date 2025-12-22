В Крым! На новогодние праздники добавили дополнительные вагоны на четырех поездах

В связи с высоким спросом накануне и во время новогодних каникул «Гранд Сервис Экспресс» добавил дополнительные купейные вагоны в поезда дальнего следования «Таврия» сообщением с Крымом, – сказано в сообщении.

Дополнительные вагоны включены в составы следующих поездов:

№68/67 Симферополь – Москва отправлением из Симферополя с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно (кроме 21, 25 декабря 2025 года), отправлением из Москвы с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно (кроме 23, 27 декабря 2025 года).

№92/91 Москва – Севастополь отправлением из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря 2025 года, 3, 4, 7, 8 января 2026 года из Москвы 21, 24, 25, 28, 29 декабря 2025 года, 1, 2, 5, 6, 9, 10 января 2026 года.

№316/315 Симферополь – Адлер отправлением из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.

Также в часть составов поезда №98/97 Симферополь – Москва добавлен купейный вагон отправлением из Симферополя 24, 28 декабря 2025 года, 1, 5, 9 января 2026 года, из Москвы 26, 30 декабря 2025 года, 3, 7, 11 января 2026 года, – добавил перевозчик.

Продажа билетов уже открыта, уточнили в «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее стало известно, что как минимум 4,5 тысячи пассажиров отметят наступление нового 2026 года в поездах «Таврия», следующих в Крым. Уже с середины декабря поездные бригады оформят составы в духе праздника. Специально разработаны новогодние наклейки с символикой поездов и разноцветные электрические гирлянды, а авторские новогодние рисунки украсят окна штабных вагонов.

источник: РИА Новости Крым