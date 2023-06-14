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В Крым на отдых прибыло 580 детей из Белгородской области

В Крым на отдых прибыло 580 детей из Белгородской области

Опубликовал: CrimeaPRESS в Отдых в Крыму 13:34 14.06.2023

Ребята будут размещены в детских лагерях Евпатории и Бахчисарайского района.

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о прибытии на отдых в Крым детей из Белгородской области. По его информации, 580 детей из Белгородской области будут размещены в лагерях отдыха и оздоровления «Лучистый» в Евпатории и «Бригантина» в селе Песчаном Бахчисарайского района.

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В Крым на отдых прибыло 580 детей из Белгородской области

Ребята будут в безопасности, их ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа. Уверен, что они хорошо проведут время и получат много ярких впечатлений, – отметил Глава Республики.

В Крым на отдых прибыло 580 детей из Белгородской области

Сергей Аксёнов также заверил, что Крым будет и дальше помогать братским регионам.

В Крым на отдых прибыло 580 детей из Белгородской области

Фото: пресс-служба Главы РК.

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