В Крым на поездах за полгода приехали порядка 1,8 миллиона туристов

В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, в летний сезон в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 – сезонные. Эти поезда связывают с полуостровом железнодорожным сообщением 46 регионов страны.
За полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году, и перевезено уже более 1 миллиона 800 тысяч пассажиров, что на 4,3% выше уровня прошлого года, — сказал Сахаров.
Он добавил, что в летний период впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа, также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.
За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Больше всего гостей приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 59%. Почти треть турпотока приходится на железнодорожное сообщение, 12% приехали на полуостров через территорию исторических регионов.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: Крым туристический