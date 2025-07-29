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В Крым на поездах за полгода приехали порядка 1,8 миллиона туристов
фото: © Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

В Крым на поездах за полгода приехали порядка 1,8 миллиона туристов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 29.07.2025

В Крым по железной дороге приехали 1,8 миллиона пассажиров за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, в летний сезон в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 – сезонные. Эти поезда связывают с полуостровом железнодорожным сообщением 46 регионов страны.

За полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году, и перевезено уже более 1 миллиона 800 тысяч пассажиров, что на 4,3% выше уровня прошлого года, — сказал Сахаров.

Он добавил, что в летний период впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа, также начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.

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За первое полугодие текущего года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Больше всего гостей приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах – 59%. Почти треть турпотока приходится на железнодорожное сообщение, 12% приехали на полуостров через территорию исторических регионов.

источник: РИА Новости Крым 

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