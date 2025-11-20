В Крым на практику будут привлекать сибирских студентов

По итогам встречи между Министерством курортов и туризма Республики Крым и Новосибирским Государственным Университетом экономики и управления их руководителями подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и подготовки кадров.

Соглашение направлено на организацию практик и стажировок студентов университета в министерстве и его подведомственных структурах, а также прохождения учебной практики студентами и трудоустройства выпускников в отелях и санаториях Республики Крым, на разработку и реализацию профессиональных образовательных программ, на внедрение новых технологий, научно-практических разработок, проектов в объекты туротрасли Крыма.

Сергей Ганзий подчеркнул важность подготовки квалифицированных специалистов в сфере туризма, отметив, что практика в объектах одного из ведущих курортов страны — это отличный фундамент для старта успешной карьеры.

В Крыму хорошо отработана система подготовки и сопровождения практикантов, адаптации в объектах размещения Крыма перед началом практики. В Крыму функционирует 41 детский оздоровительный лагерь, в них также существует потребность в вожатых. Кроме того, Крым — это отличная площадка для начала карьеры, где можно быстро и эффективно построить профессиональный путь. Крым активно строится и развивается, у туротрасли региона большие перспективы роста, а необходимость в кадрах существует уже сегодня, — сказал министр.

Как отметил Павел Новгородов, университет активно стремится к сотрудничеству не только в области практики, но и в обмене студентами, научными знаниями и в участии в программах дополнительного образования.

Стороны обсудили возможности дальнейшего стратегического партнерства и информационного сопровождения как основы взаимовыгодного взаимодействия, а также практический план мероприятий.

На встрече с ректоратом и студентами министр, представители турбизнеса Крыма и Крымского Федерального университета им. Вернадского рассказали о возможностях, которые предоставляются ребятам в Крыму. Соглашение о сотрудничестве открывает новые горизонты для молодежи и создает для их профессионального рост в одном из самых привлекательных секторов экономики региона.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК