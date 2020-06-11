В Крым не доехали три с половиной тонны контрафактного спирта

Керченские полицейские пресекли факт незаконной транспортировки спиртосодержащей продукции.

В ходе осуществления контроля за безопасностью дорожного движения на транспортном переходе в Крым, через Керченский пролив сотрудниками ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Керчи был остановлен автомобиль марки «ГАЗель» под управлением 37-летнего жителя города Рязани.

В автомобиле находились пластиковые канистры, содержащие жидкость с запахом спирта. При изучении документов, разрешающих перевозку данной продукции, их подлинность вызвала сомнение у полицейских.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г.Керчи было установлено, что перевозка спиртосодержащей продукции была осуществлена без лицензии. Транспортное средство и находящаяся в автомобиле продукция были изъяты оперативниками, — сообщили в МВД по РК.

Согласно заключению экспертизы, всего из незаконного оборота полицейскими была изъятая спиртосодержащая продукция общим объемом более 3,4 тысяч литров крепостью 95,2 градуса.

Следственным отделом УМВД России по г.Керчи по данному факту возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере), — подчеркнули в крымской полиции.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Интересно, что водитель — 37-летний житель города Рязани, после выявления противоправных деяний предпринял попытку дать взятку сотруднику ОЭБиПК УМВД России по г.Керчи за возвращение изъятого автомобиля. Он был задержан полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

Фото: МВД по РК.