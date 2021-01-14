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В Крым поступило еще 4300 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции
Фото: минздрав РК

В Крым поступило еще 4300 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 14.01.2021

Всего в Крым с 2020 года поступило 8 042 дозы вакцины.

В Республику Крым поступило еще 4300 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. Всего, по его информации,  в Крым с 2020 года поступило 8 042 дозы вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Вакцина распределяется по поликлиникам Республики. На данный момент в вакцинации участвуют сотрудники отрасли здравоохранения. Поступление новых партий позволит расширить категории прививаемых граждан.

О том, как проходит вакцинация крымских медработников — ЗДЕСЬ.

В Крым поступило еще 4300 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции

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