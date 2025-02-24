В Крым пойдёт второй двухэтажный поезд

Открыта продажа билетов на второй двухэтажный поезд в Крым. Он будет курсировать один раз в четыре дня. В состав поезда включены купейные вагоны; класс обслуживания 2К, – рассказали в «Гранд Сервис Экспресс».

По информации пресс-службы, поезд №168/167 Симферополь – Москва отправится в первый рейс из столицы России 21 мая. А из Симферополя — 19 мая. Состав будет курсировать один раз в четыре дня по расписанию поезда №68/67.

Из Москвы поезд будет отправляться в 14:20. В столицу Крыма состав прибудет в Симферополь на следующий день в 23:55. В обратном направлении из Симферополя поезд уходит в 19:50. На вокзал Москвы пребывает через день в 4:30, – уточнил расписание перевозчик.

источник: РИА Новости Крым