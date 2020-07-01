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В Крым прибыла делегация европейских политиков

В Крым прибыла делегация европейских политиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:06 01.07.2020

Накануне вечером в Республику Крым прибыли политики, парламентарии и общественные деятели из европейских стран. В международном аэропорту «Симферополь» их встретили председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, глава парламентского Комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

В Крым прибыла делегация европейских политиков

В рамках рабочего визита иностранные эксперты посетят избирательные участки в Ялтинском регионе и Симферополе, где посмотрят, как идет процесс общероссийского голосования по поправкам в основной закон Российской Федерации.

Французская делегация состоит из пяти человек. Ее возглавил депутат Национального собрания Франции, член комитета по иностранным делам в Европарламенте, президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани.

В Крым прибыла делегация европейских политиков

Среди приглашенных экспертов депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн (Германия), вице-председатель политической партии «Альтернатива Болгарского Возрождения» Любомира Ганчева (Болгария), бывший член Центральной избирательной комиссии Болгарии Мартин Райков (Болгария) и журналист Эрик Альмквист (Венгрия).

В Крым прибыла делегация европейских политиков

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

В Крым прибыла делегация европейских политиков

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