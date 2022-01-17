В Крым прибыла делегация Сирийской Арабской Республики

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с делегацией Сирийской Арабской Республики, посетившей полуостров. Сирийскую делегацию возглавил министр экономики и внешней торговли САР Мухаммад Самер Аль-Халиль.

Рад приветствовать сирийскую делегацию в Республике Крым. Мы выполняем поручение нашего Президента и МИДа России, развивая отношения Сирией и реализуя те планы, которые были согласованы и подписаны по итогам нашего визита в Сирийскую Арабскую Республику в 2018 году. Крымские делегации не раз посещали Сирию и участвовали в различных форумах, выставках и всегда возвращались с конкретными результатами и пониманием дальнейшего развития плана действий, — сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что власти РК настроены на конструктивную и плодотворную работу, расширение экономических, культурных и гуманитарных связей с Сирийской Арабской Республикой.

В свою очередь Мухаммад Самер Аль-Халиль заявил, что Сирия будет использовать все возможности для достижения положительных результатов в развитии сотрудничества с Крымом.

В ходе визита сирийской делегации состоится заседание Совместной рабочей группы в рамках действующего Соглашения между Советом министров РК и Министерством экономики и внешней торговли САР о торгово-экономическом сотрудничестве. По итогам работы предполагается подписание плана мероприятий по реализации Соглашения на 2022–2024 гг. Кроме того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Министерством курортов и туризма Республики Крым и Министерством туризма Сирийской Арабской Республики.

В состав делегации САР вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риад Хаддад, представители министерства экономики и внешней торговли, министерства транспорта, министерства туризма, Центробанка САР.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – Постоянный Представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов, Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, и.о. Представителя МИД РФ в городе Симферополе Артем Березовский.

СПРАВКА: В рамках проведения IV Ялтинского международного экономического форума 21 апреля 2018 года подписан Меморандум о намерениях между Республикой Крым и провинцией Латакия САР. 29 августа 2019 года в г. Дамаске в ходе визита делегации Республики Крым в Сирийскую Арабскую Республику подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Министерством экономики и внешней торговли САР.

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