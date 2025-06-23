В Крым прибыли 157 сотрудников ППС

Для усиления охраны общественного порядка в летний сезон в Крыму расширили штат сотрудников МВД, которые занимаются патрулированием улиц курортных городов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил подполковник полиции, начальник отдела организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий МВД по Республике Крым Николай Жуненко.
В качестве дополнительных сил в МВД по Республике Крым прибыло 157 сотрудников территориальных органов МВД РФ из 29 других субъектов страны. Они также оказывают практическую помощь по охране общественного порядка, – заявил Жуненко.
Порядок на крымских улицах обеспечивают сотрудники патрульно-постовой службы, ДПС и Росгвардии, рассказал подполковник полиции. Но также привлекаются и представители добровольных народных дружин и общественных объединений.
В настоящее время у нас зарегистрировано 40 народных дружин. Это 97 человек. Все они также привлекаются к охране общественного порядка по всей республике, – сообщил представитель МВД.
В обеспечении охраны порядка помогают и камеры видеонаблюдения, подчеркнул эксперт МВД. Он напомнил, что по закону полиция имеет право затребовать запись с камеры даже если это частная собственность.
Видеонаблюдение оказывает в первую очередь превентивный эффект. Злоумышленники осознают, что их действия могут быть записаны и это послужит доказательством в совершении правонарушения, – добавил подполковник полиции.
По информации Жуненко, с начала года в Крыму пресечено больше 36 тысяч административных правонарушений. Из них 47% – это употребление алкоголя в общественных местах, появление в нетрезвом состоянии и мелкое хулиганство.
Ранее руководитель филиала Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России в Крыму Ольга Еремина сообщила, что система здравоохранения на Южном берегу Крыма (ЮБК) полностью готова к приему туристов в летний сезон.
источник: РИА Новости Крым
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