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В Крым прибыли два обновленных электропоезда. Будут работать на маршруте «Севастополь – Евпатория»

В Крым прибыли два обновленных электропоезда. Будут работать на маршруте «Севастополь – Евпатория»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:25 16.04.2020

В Крым прибыли два обновлённых электропоезда серии ЭД4М Южной пригородной пассажирской компании. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Эксплуатация электропоезда серии ЭД4М планируется на электрифицированных линиях, что позволит обеспечить перевозки на новом экспресс-маршруте «Севастополь – Евпатория», с остановками на станциях Бахчисарай, Симферополь, Саки.

Технические характеристики ЭД4М позволяют развивать скорость до 120 км/ч. Число сидячих мест – 624 , общая вместимостью 1936 мест. Во всех вагонах электропоезда имеется система микроклимата, в головных вагонах расположены просторные биотуалеты, — рассказали в пресс-службе.

Электропоезда начнут курсировать по экспресс-маршруту ЮППК после улучшения эпидемиологической обстановки, о чём будет сообщено дополнительно.

В Крым прибыли два обновленных электропоезда. Будут работать на маршруте «Севастополь – Евпатория»

Фото: ЮППК.

В Крым прибыли два обновленных электропоезда. Будут работать на маршруте «Севастополь – Евпатория»

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