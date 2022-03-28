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В Крым прибыло уже более 28 тысяч беженцев с Украины
Скриншот: МЧС

В Крым прибыло уже более 28 тысяч беженцев с Украины

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:54 28.03.2022

Более 28 тысяч беженцев прибыли в Крым с Украины. Об этом сообщает пресс-служба мининформа РК.

В Крым прибыли более 28 тысяч беженцев. За последние сутки границу пересекли свыше 2 тысяч человек, – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 28 марта на территории Крыма развернуто 12 пунктов временного размещения, в них находится 588 человек, из которых 178 – дети.

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Всего в Крыму планируют развернуть 27 пунктов временного размещения для беженцев с общей вместимостью более 2 тысяч человек.

Пункт пропуска «Джанкой» на границе с Украиной работает в усиленном режиме, пункты «Перекоп» и «Армянск» – в штатном. Автомобили движутся без задержек.

 В Крым прибыло уже более 28 тысяч беженцев с Украины


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