В Крым придут ливни с градом и шквалом

Шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня во второй половине дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму.

При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных затей, переждать непогоду дома.

Кроме того, во время действия штормового предупреждения не стоит выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения. Призывают уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций.

Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня — в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.

источник: РИА Новости Крым

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