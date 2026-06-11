В Крым придут ливни с градом и шквалом

Шквалистое усиление ветра и сильные ливни с градом ожидаются в Крыму 11 июня во второй половине дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России по Крыму.
При таких погодных условиях туристам и любителям отдохнуть на природе с палаткой спасатели рекомендуют воздержаться от подобных затей, переждать непогоду дома.
Также экстренное предупреждение действовало в Крыму 9 и 10 июня — в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град.
источник: РИА Новости Крым
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