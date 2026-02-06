В Крым придёт резкое похолодание

После кратковременного потепления Крым ждет заметное похолодание. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, уже 9 февраля температура воздуха начнет стремительно снижаться. По прогнозам, днем ожидается около 1-6 мороза, и только на Южном берегу +1-3 градуса. Ночные же температуры будут колебаться от 2 до 8 градусов ниже нуля, а в северных районах могут опуститься до -9.