В Крым приедут 70 турагентов из регионов России — для установления деловых связей

В ходе Турслета запланирована презентация разнообразных тематических предложений крымского туризма, обучение участников Турслета особенностям продажи крымского турпродукта по наиболее перспективным туристским направлениям региона, установление прямых деловых контактов с туристскими предприятиями Республики Крым.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, для проведения такого масштабного слета была проделана большая предварительная работа, обработано более 400 заявок.

В Крым едут представители порядка 50 городов России, исторических регионов, география участников слета простирается от Донецка до Сибири.

Мы собираем турагентов в Крыму по просьбе крымского турбизнеса. Нужно восстановить связи, познакомить профессионалов отрасли с новым крымским турпродуктом, заинтересовать нашими специалитетами. Мы покажем все возможности отдыха и оздоровления в Республике Крым и точки притяжения в регионе, в том числе в период межсезонья, а также проведем семинары и «биржу контактов», чтобы наладить более плотные контакты, — сообщил министр.

«Биржа контактов» с участием турагентов регионов РФ состоится 10 ноября 2024 года с 10:00 до 14:00 в отеле «Ялта-Интурист» (зал «Хрустальный»). На данное мероприятие приглашаются руководители субъектов туриндустрии Крыма (отели, санатории, туристические и экскурсионные компании) для установления прямых деловых контактов и дальнейшего взаимодействия по вопросам продаж крымского турпродукта.

Для участия в данном мероприятии необходимо пройти обязательную регистрацию по форме. Регистрация открыта до 8 ноября 2024 года.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК