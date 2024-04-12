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В приедут полицейские. Своих мало

В Крым приедут полицейские. Своих мало

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:56 12.04.2024

МВД России в текущем году направит дополнительно более 500 полицейских в Крым, Краснодарский край и Сириус для обеспечения безопасности отдыха туристов. Об этом сообщил начальник управления организации обеспечения правопорядка на улицах и общественных местах главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Андрей Полтавец в ходе селекторного совещания с регионами РФ по подготовке к летнему туристическому сезону.

В целях усиления плотности нарядов полиции на улицах и иных общественных местах курортных районов в текущем году министерством планируется дополнительно направить в республику Крым, Краснодарский край, город Севастополь, федеральную территорию Сириус свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, — заявил он.

Полтавец отметил, что несение службы организуют с учетом организации оперативной обстановки, мест массового экскурсионного обслуживания, на пешеходных маршрутах и иных местах массового пребывания отдыхающих.

Сотрудники МВД уже сегодня проводят разъяснительную работу в местах проживания отдыхающих, направленную на пресечение семейно-бытовых конфликтов, обеспечение личной и имущественной безопасности, — отмечает Андрей Полтавец.

По словам представителя ведомства, также усилили контроль на состоянием правопорядка в лесных зонах, скверах, ландшафтных музеях, заповедниках, территориях, прилегающих к водоемам, в местах другого стихийного отдыха граждан. 

источник: ТАСС

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