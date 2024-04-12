В Крым приедут полицейские. Своих мало

В целях усиления плотности нарядов полиции на улицах и иных общественных местах курортных районов в текущем году министерством планируется дополнительно направить в республику Крым, Краснодарский край, город Севастополь, федеральную территорию Сириус свыше 500 сотрудников органов внутренних дел, — заявил он.
Полтавец отметил, что несение службы организуют с учетом организации оперативной обстановки, мест массового экскурсионного обслуживания, на пешеходных маршрутах и иных местах массового пребывания отдыхающих.
Сотрудники МВД уже сегодня проводят разъяснительную работу в местах проживания отдыхающих, направленную на пресечение семейно-бытовых конфликтов, обеспечение личной и имущественной безопасности, — отмечает Андрей Полтавец.
По словам представителя ведомства, также усилили контроль на состоянием правопорядка в лесных зонах, скверах, ландшафтных музеях, заповедниках, территориях, прилегающих к водоемам, в местах другого стихийного отдыха граждан.
источник: ТАСС
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