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В Крым приехал Стивен Сигал. Тот самый

В Крым приехал Стивен Сигал. Тот самый

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:53 05.09.2020

В Крым приехал знаменитый американский актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал.

Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала, — написал на своей странице в Facebook Глава РК Сергей Аксёнов.

Сигалу 68 лет, кроме американского, он имеет российское и сербское гражданство. Актер положительно относится к воссоединению Крыма с Россией, позиционирует себя, как большой друг нашей страны. В Симферополе он впервые, но до этого уже принял участие (в Сочи) в продвижении туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории Крыма. В 2019 году Стивена Сигала пригласил «в гости» спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

В Крым приехал Стивен Сигал. Тот самый

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