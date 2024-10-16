В Крым приехали представители федеральных СМИ и блогеры

Программой тура предусмотрено знакомство прессы с приоритетными и активно развивающимися видами туризма на полуострове, с такими как лечебно-оздоровительный, пешеходный, культурно-познавательный, гастрономический, сельский, агропромышленный, автотуризм.

Представители СМИ познакомятся с возможностями и лечебными программами санаториев и курортных комплексов Большой Ялты и Алушты, городов Саки и Евпатории, посетят Никитский ботанический сад и старейшее винное предприятие России в Массандре, музей художника Коровина в Гурзуфе, Крымскую астрофизическую обсерваторию в п. Научный, побывают на эфиромасличных и сырных хозяйствах Бахчисарайского и Алуштинского регионов и на производстве крымских сладостей в Симферополе. В программе тура также — мастер-класс в столичной Палате художественных промыслов, знакомство с реализованным в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» туркодом г. Евпатория, посещение уникального трамвайного депо им. И. А. Пятецкого и трамвайная экскурсия по городу.

Внимание участников тура обратят на автозаправочные комплексы Крыма как неотъемлемую части автотуризма на полуострове.

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий встретился с участниками пресс-тура и провел брифинг.

Он отметил, что для стабильной работы туристской отрасли в Крыму позитивный информационный фон на сегодняшний день является одним из важнейших факторов.

Наши потенциальные гости научились доверять официальным, проверенным источникам информации – это федеральные и региональные средства массовой информации. При этом и развлекательный контент блогеров, популяризирующих Крым, также интересен. Наша задача – охватить как можно большую целевую аудиторию и, конечно, рассказать обо всех преимуществах отдыха на полуострове в осенне-зимний период, — отмечает министр.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК