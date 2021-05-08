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В Крым пришёл холодный фронт. 9 мая будет дождливым
фото: Pexels (pixabay.com)

В Крым пришёл холодный фронт. 9 мая будет дождливым

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:05 08.05.2021

В праздничный день, 9 мая,  в связи с прохождением холодного фронтального раздела,  ночью и утромв Крыму пройдут дожди с грозами, местами  ожидаются сильные дожди.

Днем без существенных осадков.  Ветер северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром в горах и на ЮБК 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем воздух прогреется  всего  до  +12…+17°, в горах до +6…+11°. В последующие два дня без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь.

В Крым пришёл холодный фронт. 9 мая будет дождливым

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