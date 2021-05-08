В Крым пришёл холодный фронт. 9 мая будет дождливым

В праздничный день, 9 мая, в связи с прохождением холодного фронтального раздела, ночью и утромв Крыму пройдут дожди с грозами, местами ожидаются сильные дожди.

Днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с, ночью и утром в горах и на ЮБК 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°; днем воздух прогреется всего до +12…+17°, в горах до +6…+11°. В последующие два дня без осадков. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыму — здесь .