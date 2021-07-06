В Крым продолжает поступать вакцина от коронавируса

В Крыму прививку от «ковида «сделали 344 538 человек.

В Крым продолжает поступать вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал министр здравоохранения Республики Александр Остапенко.

Сегодня ожидается 9 900 доз препарата «Спутник V» в первой половине дня и 17 400 – во второй. Кроме того, сегодня поступит 1 560 доз вакцины «КовиВак». Поступившие партии будут распределены по всем медицинским организациям, в которых проводится вакцинация. Если в некоторых единичных медорганизациях имеются небольшие остатки, то с учётом поступивших партий ситуация будет выровнена буквально за один день, соответственно и работа мобильных пунктов будет дополнительно отрегулирована, — сообщил министр.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 344 538 человек, второй – 258 243 крымчан.

Напомним, что для проведения вакцинации против COVID-19 в Крыму функционируют 127 мобильных пунктов вакцинации. Запись на вакцинацию проводится по телефону регистратур, через WhatsApp-приёмные, а также через Единый портал государственных услуг. Без предварительной записи привиться можно в мобильных пунктах, расположенных в общественных местах, в крупных городах Республики.