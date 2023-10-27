В «КРЫМ-СПАС» проходит конкурс на звание «Лучший спасатель»

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, конкурс проводится в два этапа. На первом этапе во всех отрядах ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществляется отбор претендентов. При этом учитываются участие аварийно-спасательных и поисково-спасательных работах, участие в спортивной и общественной жизни учреждения, участие в профилактической деятельности, профессиональная подготовка и другие заслуги конкурсанта за год работы в учреждении. В ходе второго этапа будет проведен конкурс среди кандидатов из всех отрядов. Путем подсчета баллов по установленным критериям определят результаты конкурса.

Спасатель, занявший по результатам конкурса первое место, будет награжден ведомственным знаком отличия Учреждения «Лучшему спасателю».

Данный конкурс проводится в целях повышения квалификации и мастерства, а также оценки и стимулирования роста профессионализма работников МЧС Республики Крым, — отметил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Напомним, в прошлом году ведомственным знаком отличия Учреждения «Лучший спасатель» был награжден спасатель Симферопольского аварийно-спасательного отряда Алексей Колотвинов. Лучшим аварийно-спасательным отрядом ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» был признан Феодосийский отряд.