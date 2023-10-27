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В «КРЫМ-СПАС» проходит конкурс на звание «Лучший спасатель»

В «КРЫМ-СПАС» проходит конкурс на звание «Лучший спасатель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:22 27.10.2023

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, конкурс проводится в два этапа. На первом этапе во всех отрядах ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» осуществляется отбор претендентов. При этом учитываются участие аварийно-спасательных и поисково-спасательных работах, участие в спортивной и общественной жизни учреждения, участие в профилактической деятельности, профессиональная подготовка и другие заслуги конкурсанта за год работы в учреждении. В ходе второго этапа будет проведен конкурс среди кандидатов из всех отрядов. Путем подсчета баллов по установленным критериям определят результаты конкурса.

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Спасатель, занявший по результатам конкурса первое место, будет награжден ведомственным знаком отличия Учреждения «Лучшему спасателю».

Данный конкурс проводится в целях повышения квалификации и мастерства, а также оценки и стимулирования роста профессионализма работников МЧС Республики Крым, — отметил министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

Напомним, в прошлом году ведомственным знаком отличия Учреждения «Лучший спасатель» был награжден спасатель Симферопольского аварийно-спасательного отряда Алексей Колотвинов. Лучшим аварийно-спасательным отрядом ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» был признан Феодосийский отряд.

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