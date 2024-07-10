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В строят и реконструируют 24 объекта очистных сооружений
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крым строят и реконструируют 24 объекта очистных сооружений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:13 10.07.2024

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк во время рабочей поездки по объектам очистных сооружений сообщил:

КОСы «Черноморское» и «Оленевка» уже введены в эксплуатацию. Также вскоре появится КОС «Саки». Мощность объекта «Черноморское» составляет 5000 кубометров в час. В Саки производительность КОС будет составлять 15 000 м3/сутки.

По словам Премьер-министра Крыма, в селе Оленевка Черноморского района завершено строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов мощностью 798 м3/сутки, в том числе разводящих сетей канализации общей протяжённостью 35,7 км.

Новые биологические очистные сооружения позволят обеспечить осуществление полной биологической очистки и безопасной утилизации канализационных сточных вод и хозяйственно-бытовых отходов и их последующее водоотведение. Всего в Республике Крым идёт строительство и реконструкция 24 объектов очистных сооружений в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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