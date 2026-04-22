В Крыму упал спрос на жильё. Эксперты говорят: дело — сезонное

В Крыму наблюдается сезонное охлаждение спроса на жилье, которое усугубилось обновлением условий программы семейной ипотеки, однако ситуация обещает стабилизироваться уже в мае, а в середине лета заметно измениться в сторону роста. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.
В Крыму есть некоторое сезонное охлаждение, но к концу апреля – началу мая, спрос, вероятнее всего, будет стабилизироваться, как показывает практика предыдущих лет. Летом интерес обычно существенно растет и к жилью, и к апартаментам, особенно в курортных регионах, где есть море, – сказала Плотникова.
По ее словам, на падение спроса на жилье в Крыму существенно повлияли «новеллы» с ужесточением условий по семейной ипотеке.
Мы видим снижение платежеспособного спроса. Но я хочу отметить, что спрос все равно есть, и он перешел в выжидающую фазу, когда у покупателей появится финансовая возможность жилье приобрести, – добавила Плотникова.
Она отметила, что базовую ставку по ипотеке в России сейчас можно назвать ограждающей – это больше 20%. Ведь если взять кредит на квартиру, стоимостью 6 млн рублей, то даже при двадцатипроцентном первоначальном взносе, который является минимальным для ипотечных сделок, ежемесячный платеж будет превышать 80 000 рублей, привела пример Плотникова.
И такая ставка не стимулирует, конечно, к приобретению жилья. Безусловно, арендовать квартиру сегодня пока еще дешевле, – заметила она.
По ее мнению, в определенной степени сложившаяся ситуация оздоровит рынок, который трансформировался из «рынка застройщиков» в «рынок клиентов», где борются за внимание покупателя и его возможность приобрести жилье.
Это стимулирует наших девелоперов искать вместе с банками и клиентами возможность для приобретения ими нового жилья… И сегодня уже многие застройщики более податливы в плане субсидирования ипотечной ставки. Простым языком: это когда застройщик покупает за свой счет у банка ставку для своего клиента, то есть помогает ему воспользоваться более низкой ставкой по ипотеке, – сказала она.
По словам эксперта, банки предлагают сегодня на весь срок строительства и ипотеки ставку 13,9% – это минимальная ипотечная ставка по базовой программе, и она существенно снижает ежемесячный платеж.
Есть примеры, и более низких ставок, но они обычно действуют на короткий период, в течение, например, срока строительства до ввода. Но если говорить о среднем сроке пользования ипотечным кредитом, то буквально год назад банки делились такой статистикой: по Крыму, около 7 – 7,5 нужно для того, чтобы погасить ипотеку полностью, – сказала Плотникова.
Есть крымчане, которые, вопреки всем сложностям, берут ипотеку на 30 лет, но закрывают платежи раньше срока, используя для этого вполне законные механизмы: внесение ипотечного платежа раньше нужной даты с сокращением срока кредита, хотя такой вариант безусловно, не всем под силу.
Плотникова подчеркнула, что сейчас государство старается более адресно подходить ко всем мерам социальной поддержки, в том числе к семейной ипотеке. И в свете готовящихся изменений спрос на жилье грядущим летом обещает вырасти еще и по этой причине, считает эксперт.
Посмотрим, что будет после масштабного социологического опроса, о котором заявил Хуснуллин (Марат, вице-премьер РФ – ред.). Уже в июле, наверное, нам анонсируют эти изменения. И это возможно порадует, в том числе крымчан, и спрос летом подрастет и в связи с этими изменениями, – сказала Плотникова.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ совместно с администрацией президента России подготовили несколько вариантов модернизации семейной ипотеки и наилучший из них выберут по итогам соцопроса до 1 июля 2026 года.
источник: РИА Новости Крым
