В Крым в новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Сегодня в первые рейсы в Симферополь отправились дополнительные поезда из Москвы (№18) и из Санкт-Петербурга (№181), а три дня назад начал ходить поезд «Таврия» №97/98 Москва — Симферополь, — сказано в сообщении.
Всего в новогодние каникулы будут ходить 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов: из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, уточнили в ГСЭ.
За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти поездами «Таврия» 305 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
В новогоднюю ночь в направлении Крыма и обратно будут курсировать 32 состава «Таврия». На них уже продано 8,8 тыс. билетов, — сказано в сообщении. По прогнозам компании, до конца декабря будет продано еще до 500 билетов.
источник: ТАСС
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: транспорт крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: транспорт крыма