В Крым в новогодние праздники запустят дополнительные поезда
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:57 26.12.2025

Компания «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) запустила дополнительные поезда в Крым, назначенные на период новогодних праздников. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании.

Сегодня в первые рейсы в Симферополь отправились дополнительные поезда из Москвы (№18) и из Санкт-Петербурга (№181), а три дня назад начал ходить поезд «Таврия» №97/98 Москва — Симферополь, — сказано в сообщении.

Всего в новогодние каникулы будут ходить 12 поездов: пять ежедневных из Москвы, три ежедневных поезда из Санкт-Петербурга и четыре поезда из других регионов: из Омска, Перми, Адлера и Кисловодска, уточнили в ГСЭ.

За новогодние каникулы с 25 декабря по 11 января компания планирует перевезти поездами «Таврия» 305 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В новогоднюю ночь в направлении Крыма и обратно будут курсировать 32 состава «Таврия». На них уже продано 8,8 тыс. билетов, — сказано в сообщении. По прогнозам компании, до конца декабря будет продано еще до 500 билетов.

источник: ТАСС 

