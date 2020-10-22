В Крым вернулись моряки, полгода пробывшие в плену у пиратов

Трое российских моряков, которые почти полгода провели в плену у африканских пиратов, вернулись в Крым. В аэропорту Симферополя их встретили родственники и журналисты, передаёт ИА «Крыминформ».

Пираты у берегов Экваториальной Гвинеи совершили нападение на два судна Rio Mitong и Djibloho в ночь на 9 мая. В плен были взяты трое россиян – Алексей Перфильев и Валентин Нечай из Севастополя, а также житель Симферополя Вячеслав Сечин. Переговоры об их освобождении в течение нескольких месяцев вели родственники и компания-судовладелец.

Пираты угрожали убить моряков, если не получат за них выкуп. 6 октября посольство России в Нигерии сообщило об освобождении моряков.

Глава РК Сергей Аксёнов прокомментировал возвращение моряков.

Рад приветствовать на родной земле наших моряков, освобожденных из плена пиратов. Знаю, какие колоссальные усилия на разных уровнях были приложены для того, чтобы это возвращение стало возможным. Знаю, как много пришлось пережить тем, кто был в плену, их родным и близким. Они достойно выдержали все испытания, — отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов поблагодарил всех, кто способствовал освобождению крымских моряков, адресовал им самые лучшие пожелания, а также выразил уверенность, что теперь «все будет хорошо».