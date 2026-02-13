Прямо сейчас:
В Крым вернутся морозы со снегом

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 13.02.2026

Начало новой недели в Крыму будет по-весеннему теплым, но дождливым. К четвергу южный циклон принесет на полуостров похолодание — морозы и мокрый снег. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

На следующей неделе временами ожидаются дожди, все из-за циклонов, которые будут проходить мимо 16-го и 17-го февраля, они вызывают дожди. Но никаких сложных погодных условий не прогнозируется. Тепло. Днем по Крыму от +5 до + 11 градусов. Ночные температуры попрохладнее — 0…+5 тепла, — сообщила Любецкая.

При этом, по ее словам, 19 февраля южный циклон принесет в Крым двухдневное похолодание, снег и мокрый снег.

Снег не будет обильным. Ночные температуры 1…6 мороза, дневные температуры будут держаться около нуля, — добавила начальник регионального гидрометцентра.

Ранее в пятницу начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сказала в комментарии РИА Новости Крым, что атлантический циклон, который принес в Москву снегопады, не затронет Крым.

источник: РИА Новости Крым 

