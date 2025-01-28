В Крым вернётся зима. Со снегом и морозом

Тепло в Крыму закончится в конце недели, к выходным ожидаются морозы и снег. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
С воскресенья, 2 февраля, погода меняется. На смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря приходит полярный воздух умеренных широт. На 10 – 12 градусов температура воздуха понижается, – сообщила Татьяна Любецкая.
По прогнозам синоптиков, днем ожидается температура +2…+7 или +1…+6 градусов.
Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов, – уточнила начальник республиканского гидрометцентра.
Кроме того, в некоторые дни прогнозируют осадки.
Сначала дождь, он перейдет в мокрый снег. В отдельные дни временами осадки в виде дождя, мокрого снега, в конце недели – снега, – дала предварительный прогноз специалист.
Она также рассказала, что температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели.
источник: РИА Новости Крым
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