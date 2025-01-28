Прямо сейчас:
Главная | Погода в Крыму | В Крым вернётся зима. Со снегом и морозом
Новости Республики
В Крым вернётся зима. Со снегом и морозом
фото: © РИА Новости Крым

В Крым вернётся зима. Со снегом и морозом

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 16:18 28.01.2025

Тепло в Крыму закончится в конце недели, к выходным ожидаются морозы и снег. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

С воскресенья, 2 февраля, погода меняется. На смену теплым воздушным массам с акватории Средиземного моря приходит полярный воздух умеренных широт. На 10 – 12 градусов температура воздуха понижается, – сообщила Татьяна Любецкая.

По прогнозам синоптиков, днем ожидается температура +2…+7 или +1…+6 градусов.

Ночные температуры начнутся с легких морозов, и в конце недели мороз даже усилится до -3…-9 градусов, – уточнила начальник республиканского гидрометцентра.

Кроме того, в некоторые дни прогнозируют осадки.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 27 января

Сначала дождь, он перейдет в мокрый снег. В отдельные дни временами осадки в виде дождя, мокрого снега, в конце недели – снега, – дала предварительный прогноз специалист.

Она также рассказала, что температура воздуха в Крыму в конце января превышает климатическую норму, тепло продержится до конца недели.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x