В Крым возвращаются холода. МЧС предупреждает: будут снег, ветер, гололедица

Резкое изменение погоды прогнозируется в Крыму во второй половине недели. МЧС уже объявило штормовое предупреждение.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после продолжительной теплой погоды в связи с прохождением холодного фронтального раздела 28, 29, 30 января в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами — очень сильные осадки, на дорогах гололедица, усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, 28 и 29 января — 20-25 м/с. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов, — говорится в сообщении.

Жителей Крыма и туристов просят не гулять возле Черного моря в шторм, отложить походы в лес и горы, на улице держаться подальше от ЛЭП и ветхих конструкций, не оставлять автомобили под деревьями. Спасатели призвали рыбаков и судовладельцев отложить выход в море и внутренние водоемы.

В данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

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