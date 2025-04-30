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Новости Республики
В Крым за частицей Вечного огня приехали мотоциклисты из России, Белоруссии и Европы
фото: © РИА Новости Крым

В Крым за частицей Вечного огня приехали мотоциклисты из России, Белоруссии и Европы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:24 30.04.2025

Участники мотомарша «Дороги Победы – Пламя памяти 2025» приехали в Крым. Первая остановка на полуострове – город-герой Керчь, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Уже 1 мая байкеры планируют подняться на Сапун-гору в Севастополе и забрать оттуда частичку Вечного огня. Реликвию в шахтерской лампаде, которую донецкий кузнец выковал из снаряда, передадут в Брестскую крепость 9 мая. Так участники мотомарша буквально объединят большинство памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

За две недели мотомарш проедет через главные города России, Белоруссии и Европы. По маршруту следования участники соберут частички Вечного огня из разных регионов РФ.

Юбилейный 10-й международный мотомарш проводят мотоклуб «Ночные волки» и фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения «Дороги победы».

Мотомарш состоит из четырех этапов. В пробеге участвуют мотоциклисты из России, Белоруссии, Австралии, Швейцарии, Германии, Чехии, Словакии, Словении, Польши, Черногории, Болгарии.

Очень символично было проехать Крымский мост и попасть на полуостров. У Крыма непростая судьба. Мы уже проехали около 6 тысяч километров. К концу мероприятия мы ожидаем, что в нашей колонне будет за сотню мотоциклов, – рассказал руководитель движения «Дороги Победы», президент объединения «Дороги Победы» клуба «Ночные волки» Андрей Бобровский.

Он добавил, что на каждом этапе участники будут встречаться с ветеранами, участвовать в концертных программах. Торжественный финиш запланирован 9 мая в Бресте и параллельно в Берлине у подножья мемориала Воина-освободителя.

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источник: РИА Новости Крым 

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