В Крым заходит «Промсвязьбанк». Переговоры пройдут на следующей неделе

Переговоры руководства Республики Крым с руководителем «Промсвязьбанка» (ПСБ) пройдут на следующей неделе. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов РК Ирина Кивико.

Есть хорошие новости: к нам заходит серьезный системообразующий банк — ПСБ. Переговоры между руководством республики и руководством банка пройдут на следующей неделе. Приход банка в Крым улучшит кредитование малого бизнеса, промышленности, — отметила Ирина Кивико.

По ее словам, банк уже изъявил желание по кредитованию ряда крупных предприятий республики, которое может начаться уже в этом году.

Нам всем предстоит серьезная работа, поскольку появляется серьезный, системный и большой банк. От того, что в Крыму появятся дополнительные банковские учреждения, все только выиграют, — подчеркнула она.

В свою очередь пресс-служба «Промсвязьбанка» заявила, что банк готов работать в Крыму, в частности предоставить полный спектр финансовых услуг населению и предприятиям полуострова.

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