В Крым запускают новый железнодорожный маршрут – «Псков – Евпатория»

Оператор железнодорожных перевозок в Крым — компания «Гранд Сервис Экспресс» открывает продажу билетов на беспересадочные вагоны из Пскова в Евпаторию и обратно

В день железнодорожника, 2 августа в 13:20 отправятся первые беспересадочные вагоны по маршруту «Псков – Евпатория». Из Евпатории вагоны отправятся 29 июля и прибудут 31 июля в Псков в 19:00, — сообщили в компании.

Маршрут вагонов пролегает через Великий Новгород – город с тысячелетней историей. Вагоны будут курсировать 2 раза в неделю.

Из Пскова вагоны следуют поездом № 489/490 до станции Чудово, далее вагоны включаются в состав поезда № 179/180 «Санкт-Петербург — Евпатория».

Напомним, поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, также Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом. С середины июля поезда отправились из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию.

Пассажирам «Таврий» доступна услуга по стыковочным автобусным маршрутам до курортов Крыма: на сайте grandtrain.ru можно заранее заказать автобусную перевозку до курортных городов Крыма прямо от железнодорожной станции. Например, от станции Владиславовка можно будет добраться до Судака, из Симферополя — до Ялты, Севастополя и Евпатории, а из Севастополя — до Алупки, — подчеркнули в «Гранд Сервис Экспресс».

Также график движения пригородных поездов Южной пригородной пассажирской компании на территории полуострова Крым позволяет осуществлять удобную пересадку пассажирам поездов «Таврия», прибывающих в г. Симферополь из Москвы поездом № 27. Расписание экспресс-маршрутов «Севастополь — Евпатория» составлено таким образом, что пассажирам удобно добраться до Севастополя и Евпатории на комфортабельных электропоездах.